Творческие площадки Казани: посещаем вместе с проектом «Пространства в России»

7 октября мы узнаем о творческих пространствах нашего города. Эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера выпуска документального проекта «Пространства в России» из Казани.

«Пространства в России» — это тревел шоу со смыслом. В центре внимания – минимальное количество известных туристических локаций и повышенная концентрация городских пространств, где можно провести время с максимальной пользой для себя.

«Пространства в России» – проект с социальной направленностью, освещающий самые необычные и привлекательные творческие пространства городов, где творческие, креативные люди могут найти своих единомышленников и стать частью творческого комьюнити своего города.

Премьера проекта состоялась 30 сентября, ведущим стал блогер Тим Сорокин. Он побывал в десяти городах России, где увидел новые креативные арт-пространства, познакомился с интересными людьми, чтобы показать культурную жизнь страны такой, какой ее еще никто не видел.

Среди десяти российских городов оказалась и наша «третья столица». Казань активно развивается в сфере урбанистики и социальных проектов – с 2021 года Казань принимает активное участие в деятельности Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», которая помогает городам воплотить в жизнь различные проекты, развить международные отношения, привлечь туристов и сделать жизни горожан лучше.

Уже 7 октября выйдет выпуск, который расскажет о самых актуальных творческих и молодежных пространствах нашего города. Нам удастся узнать подробнее о таких площадках, как: экстрим-парк Урам, творческое пространство Смена, Фабрика Алафузова, Иннополис, Национальная библиотека РТ и другие места, которые предоставляют безграничные возможности для самовыражения казанцев.

Смотри казанский выпуск «Пространства в России» на PREMIER 7 октября 2022 года.

Первые две серии в онлайн-кинотеатре PREMIER

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