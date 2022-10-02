Творческие объединения регионов РФ объединит выставка «Культурное наследие» в Петербурге

В Санкт–Петербурге с 14 по 23 октября 2022 года состоится Межрегиональная выставка «Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России», а работе которой примут участие представители регионов России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«На выставке впервые будут представлены уникальные собрания экспонатов «Высшей школы народных искусств» и музея микроминиатюры «Русский Левша». В ходе выставки будут проведены конкурс на лучший сувенир-подарок, культурно-развлекательная программа, а также торжественное награждение участников. Участники выставки: организации народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники, дизайнеры, модельеры, творческие объединения из разных регионов России», - говорится в сообщении.

Выставка состоится на территории общественного культурно-делового пространства «Севкабель Порт».