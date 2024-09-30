Творческие коллективы РТ приняли участие в акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Федеральный закон принят Государственной Думой 19 сентября 2023 года и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2023 года.

Коллективы Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева, Казанского татарского государственного ТЮЗа имени Г. Кариева и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан приняли участие во Всероссийской хоровой акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!», приуроченной ко Дню воссоединения вышеназванных регионов с Россией.

Как сообщает Минкульт РТ, творческим коллективам со всей страны предложено исполнить песню «С чего начинается Родина» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского). Видео регионов соединили в одно сводное видео всероссийского исполнения песни коллективами страны. Ролик представлен на различных платформах в интернете, показан на федеральных мероприятиях страны, а также в эфирах телевидения и на различных площадках в День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией – в праздничный день «Веры, Надежды и Любви» 30 сентября.

фото и видео: Минкульт РТ