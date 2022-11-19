Творческие коллективы Нижнекамска приглашают на этнокультурный фестиваль «Хоровод дружбы»

В Нижнекамске состоится городской этнокультурный фестиваль хореографического искусства «Хоровод дружбы», посвященный Году культурного наследия народов России. Организаторы принимают заявки до 27 ноября, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Конкурс проводится по двум номинациям — народно-сценический и фольклорный танец. Участники будут делиться на три возрастные группы: от 10 до 12 лет, от 13 до 16, старше 17.

Заявки принимаются до 27 ноября на электронный адрес uvrmp.nchti@gmail.com, к ней же должны быть прикреплены список участников с указанием возраста, фонограмма номера и видео выступления коллектива. Участие бесплатное.