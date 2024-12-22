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Творческая семья Хасаншиных: Стараемся обязанности выполнять вместе
Молодые артисты татарской эстрады Гульзада Шакирзянова и Ильгиз Хасаншин стали гостями марафона, посвященного Году семьи. В прямом эфире радиостанции «Болгар радиосы» они рассказали, как делят обязанности между собой.
«Мы стараемся все семейные обязанности выполнять вместе, не разделять на мужские и женские», — сказала Гульзада. «Вся работа на плечах Ильгиза», — пошутил глава семьи.
«Если Ильгиз куда-нибудь уезжает без меня, я жду этого момента. Когда он дома, как-то на серьезные дела рука не ложится. Только когда его нет, дома начинается генеральная уборка, делаю вещи, которые откладывала. А когда он рядом, мы вместе смотрим телевизор или я готовлю что-то вкусное», — пояснила Гульзада Шакирзянова.
Супруги также рассказали, что им нравятся турецкие сериалы и что они слушают интересные передачи по радио.
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