Творческая работающая молодежь поздравила татарстанцев с Днем республики

На площади перед театром им. Г. Камала с Днем республики и Днем города татарстанцев поздравили лауреаты и победители фестиваля «Наше время — Безнең заман» большим праздничным концертом.

«С чувством гордости и уверенности в завтрашнем дне, мы встречаем наш праздник. Нас отличают богатая история и культурное наследие. Нас отличают амбициозные проекты, которые реализуются в республике. Это делает Россию еще более могучей, а жизнь ее жителей — более благополучной. Фестиваль „Наше время — Безнең заман“ — яркий пример социальной политики Республики Татарстан. Молодежь — наше будущее, это стратегический ресурс республики. Фестиваль способствует раскрытию творческого потенциала нашей молодежи. А то, что он поддерживается крупнейшими предприятиями и организациями, подчеркивает его огромное значение», — заявил со сцены заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Своим творчеством публику порадовали творческие коллективы — постоянные участники проекта: ГБУ «Безопасность дорожного движения»; Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»; АО «Аммоний»; Казанского порохового завода; отдела образования Мамадышского района; Зеленодольского завода им. Горького; ПАО «Таттелеком» и другие. Всего публика оценила более 30 номеров, подготовленных рабочей молодежью.

В этом году фестиваль работающей молодежи посвящен Году родных языков и народного единства, поэтому на сцене засверкала красочная программа, насыщенная танцами и песнями разных народов мира.

«Не имея в своем учреждении ни вокалистов, ни хореографов, ни музыкантов, ни других специалистов из творческой сферы, было большим удивлением благодаря этому фестивалю обнаружить, какой огромный творческий потенциал у наших сотрудников. И они настолько прирастают к этому фестивалю, настолько проникаются всей атмосферой, что даже отказавшись от участия, молодежь вновь возвращается к этой деятельности, потому что уже не представляют своей жизни без этого», — рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

На этом творческая жизнь рабочей молодежи Татарстана не заканчивается: с 4 по 18 сентября она станет частью первого большого гастрольного тура, в котором также примут участие победители и лауреаты еще одного республиканского фестиваля — «Созвездие-Йолдызлык».

Масштабное творческое турне известных культурных брендов пройдет при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Зрители увидят лучшие номера, в которых примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители двух фестивалей, а также местные коллективы.