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Творческая делегация из Татарстана провела в Луганске семинар для детских школ искусств
19 февраля творческая делегация из Татарстана, в составе которой был министр культуры РТ Ленар Хакимзянов, директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова и другие представители учреждений оказали методическую помощь учреждениям культуры ЛНР.
В Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского состоялся практический семинар с руководителями детских школ искусств ЛНР «Современные подходы к управлению Детской школой искусств на примере Республики Татарстан».
Был проведен семинар для руководителей детских школ искусств, переданы методические и учебные материалы.
Также стороны обсудили совместные мероприятия в рамках реализации проектов всероссийских фестивалей, региональных семинаров и мастер-классов.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между Академией Матусовского и Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.
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