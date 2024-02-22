Творческая делегация из Татарстана провела в Луганске семинар для детских школ искусств

19 февраля творческая делегация из Татарстана, в составе которой был министр культуры РТ Ленар Хакимзянов, директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова и другие представители учреждений оказали методическую помощь учреждениям культуры ЛНР.

Фото: © «Татар-информ»

В Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского состоялся практический семинар с руководителями детских школ искусств ЛНР «Современные подходы к управлению Детской школой искусств на примере Республики Татарстан».

Был проведен семинар для руководителей детских школ искусств, переданы методические и учебные материалы.

Фото: © «Татар-информ»

Также стороны обсудили совместные мероприятия в рамках реализации проектов всероссийских фестивалей, региональных семинаров и мастер-классов.

Фото: © «Татар-информ»

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между Академией Матусовского и Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.