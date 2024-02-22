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Творческая делегация из РТ побывала в Луганске на выставке СВО и в краеведческом музее
19 февраля 2024 года в Луганске творческая делегация из Татарстана посетила встречу по обсуждению дальнейших совместных проектов Луганского областного краеведческого музея и Национального музея Республики Татарстан.
Чтобы познакомить гостей из Татарстана с экспозицией музея, научный сотрудник отдела охраны памятников Тимур Хакимов провел для них экскурсию.
В этот же день делегация посетила выставку, посвященную участникам СВО, которая была организована в Доме молодежи в Луганске, и побывала на встрече в Луганской академической филармонии, на которой обсуждались совместные мероприятия в рамках реализации проектов всероссийских фестивалей, региональных семинаров и мастер-классов. С Луганской областной филармонией было подписано соглашение о сотрудничестве.
20 февраля делегация встретилась с руководителем татарско-башкирского культурного центра «Чишма» Гельфией Кабировой и передала ей татарскую литературу и сувениры, после чего посетила концерт Государственного фольклорного ансамбля под руководством А.Файзрахманова.
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