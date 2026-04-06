«Твои руки там нужны»: военный из Новошешминска – о службе в ремонтной бригаде на СВО

В свой третий отпуск домой приехал контрактник Сергей из Новошешминска. На специальную военную операцию он ушел в марте 2025 года – решение принял сам и сообщил семье буквально накануне отъезда, 8 марта.

Жена Ирина тогда не смогла сразу принять его выбор. «Поставил перед фактом. Сказал за день до отъезда. Конечно, она плакала», – вспоминает Сергей.

До службы он работал водителем КАМАЗа в нефтяной организации. Семья – жена и дети – ни в чем не нуждалась. Но, как признается сам боец, решающим стал разговор с товарищами.

«Пацаны уговорили. Как раз формировалась отправка в ремонтную бригаду, и они сказали: «Твои руки, которые отлично чинят машину, там нужны». У меня 26 лет водительского стажа», – говорит он.

Сергей не новичок в армии. За плечами два года срочной службы в ВВС и три года по контракту. Часть, в которой он служил ранее, участвовала в чеченской кампании. «Не то чтобы пошел не державши ружья. Это уже второй контракт. Сейчас уже восемь лет военного стажа. На СВО год идет за три», – отмечает он.

Перед отправкой «учебки» не было – все необходимые навыки у него уже были: и обращение с оружием, и рукопашный бой.

Сегодня Сергей служит командиром группы РЭП-9, которая занимается ремонтом легковых автомобилей, в основном УАЗов. В его подчинении три человека. Среди них – земляки: Сайдаш из Шахмайкино и Григорий из Слободы Волчьей. Одним из взводов командует прапорщик Александр из Слободы Архангельской.

Сам Сергей родом из Энгельса Саратовской области, но Новошешминск стал для него родным – здесь живет семья.

Быт у бойцов обустроен в подземных блиндажах. С продовольствием и обмундированием проблем нет, поступает и гуманитарная помощь, и посылки от родных. В части есть столовая, при необходимости готовят сами. Связь работает с перебоями, но сообщить близким, что жив и здоров, удается.

О деталях службы Сергей говорит сдержанно – действует подписка о неразглашении. Подчеркивает только, что работы много и важно вовремя возвращать технику в строй.

«Всяко бывает, хорошо там, где нас нет», – коротко отвечает он на вопросы об обстановке.

фото из архива военнослужащего

По этим словам понятно: даже вдали от передовой служба остается опасной. База ремонта военной техники – стратегически важный объект.

За отличное несение службы Сергей награжден медалью «За укрепление боевого содружества». В один из отпусков он встретился со школьниками – тогда ребятам торжественно вручили паспорта гражданина России из рук защитника Отечества.

«Конечно, тяжело. Мысли поскорее обнять свою жену, сыночка, родителей посещают постоянно… Они все переживают за меня. Но знаю одно: мы все, парни, что на СВО, обязательно вернемся домой. Живые», – говорит Сергей.

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра