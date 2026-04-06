«Твои руки там нужны»: военный из Новошешминска – о службе в ремонтной бригаде на СВО
В свой третий отпуск домой приехал контрактник Сергей из Новошешминска. На специальную военную операцию он ушел в марте 2025 года – решение принял сам и сообщил семье буквально накануне отъезда, 8 марта.
Жена Ирина тогда не смогла сразу принять его выбор. «Поставил перед фактом. Сказал за день до отъезда. Конечно, она плакала», – вспоминает Сергей.
До службы он работал водителем КАМАЗа в нефтяной организации. Семья – жена и дети – ни в чем не нуждалась. Но, как признается сам боец, решающим стал разговор с товарищами.
«Пацаны уговорили. Как раз формировалась отправка в ремонтную бригаду, и они сказали: «Твои руки, которые отлично чинят машину, там нужны». У меня 26 лет водительского стажа», – говорит он.
Сергей не новичок в армии. За плечами два года срочной службы в ВВС и три года по контракту. Часть, в которой он служил ранее, участвовала в чеченской кампании. «Не то чтобы пошел не державши ружья. Это уже второй контракт. Сейчас уже восемь лет военного стажа. На СВО год идет за три», – отмечает он.
Перед отправкой «учебки» не было – все необходимые навыки у него уже были: и обращение с оружием, и рукопашный бой.
Сегодня Сергей служит командиром группы РЭП-9, которая занимается ремонтом легковых автомобилей, в основном УАЗов. В его подчинении три человека. Среди них – земляки: Сайдаш из Шахмайкино и Григорий из Слободы Волчьей. Одним из взводов командует прапорщик Александр из Слободы Архангельской.
Сам Сергей родом из Энгельса Саратовской области, но Новошешминск стал для него родным – здесь живет семья.
Быт у бойцов обустроен в подземных блиндажах. С продовольствием и обмундированием проблем нет, поступает и гуманитарная помощь, и посылки от родных. В части есть столовая, при необходимости готовят сами. Связь работает с перебоями, но сообщить близким, что жив и здоров, удается.
О деталях службы Сергей говорит сдержанно – действует подписка о неразглашении. Подчеркивает только, что работы много и важно вовремя возвращать технику в строй.
«Всяко бывает, хорошо там, где нас нет», – коротко отвечает он на вопросы об обстановке.
По этим словам понятно: даже вдали от передовой служба остается опасной. База ремонта военной техники – стратегически важный объект.
За отличное несение службы Сергей награжден медалью «За укрепление боевого содружества». В один из отпусков он встретился со школьниками – тогда ребятам торжественно вручили паспорта гражданина России из рук защитника Отечества.
«Конечно, тяжело. Мысли поскорее обнять свою жену, сыночка, родителей посещают постоянно… Они все переживают за меня. Но знаю одно: мы все, парни, что на СВО, обязательно вернемся домой. Живые», – говорит Сергей.
Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.