«Твой отец не свистнул бы там нарушения»: как «Рубин» вдесятером выгрыз ничью у «Крыльев»

«Рубин» добыл волевую ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 23-м туре РПЛ. Казанцы спаслись благодаря реализованному пенальти Валентина Вады на 88-й минуте. О козырных заменах Рашида Рахимова во втором тайме, неоднозначном удалении Егора Тесленко и реакции Ильи Рожкова на слухи о переходе в московский «Спартак» – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» ушел от поражения благодаря правильным и своевременным заменам Рахимова во втором тайме

Волевая ничья на характере – примерно так описали результат матча с «Крыльями Советов» практически все футболисты «Рубина», которые остановились в подтрибунном помещении побеседовать с журналистами. По сезону самарская команда – крайне неудобный соперник для казанцев. Матч первого круга сложился в пользу соседей-волжан, в столице Татарстана коллектив Игоря Осинькина добыл сухую победу со счетом 2:0.

Справедливости ради, сегодня самарцы тоже были очень близки к победе. Первый тайм выдался откровенно провальным для «Рубина». Подопечные Рашида Рахимова не нанесли за 45 минут ни одного удара по воротам «Крыльев Советов».

Да и каких-то опасных моментов у казанцев не было абсолютно. Вся игра «Рубина» в атаке была заточена на верховые передачи в сторону Даку. Албанец пытался цепляться за мячи, но делал это не особо эффективно. Всему виной полученная в марте травма. К игре с «Крыльями Советов» Мирлинд восстановился, но оказался растренированным, отсюда и такой низкий процент выигранных единоборств в матче.

«Ему важна пауза. Но когда даешь паузу – теряешь физическую форму. По первому тайму он не мог зацепиться за мяч, потому что у него нет тонуса. Но мы видим его качества. Не он один не тренировался в общей группе. Йочич вообще не тренировался. То же самое Ходжа», – сказал на пресс-конференции Рашид Рахимов.

«Крылья» показали более целостную игру по сравнению с «Рубином». Казанцы включились на полную только к 70-й минуте, когда счет был уже давно 0:1. С выходом Олега Иванова у гостей появилась мысль в центре полузащиты, мяч стал лучше доходить до Даку, у ворот самарцев периодически начали возникать угрозы от футболистов «Рубина». В конечном итоге количество голевых эпизодов перетекло в качество, и гости заработали важнейший для себя пенальти на 88-й минуте.

Первоначально к мячу подошел капитан Игор Вуячич, который хотел сам исполнить одиннадцатиметровый. Но потом отдал его Ваде. Аргентинцу и правда нужен был этот шанс забить гол. Чуть больше чем за год латиноамериканец превратился из джокера «Рубина» в игрока ротации. Он потерял уверенность, на него перестал надеяться Рахимов. Гол с пенальти – какой-никакой стимул Ваде подстегнуть себя и провести достойно оставшуюся часть чемпионата.

Спорное удаление Тесленко и шутливый диалог Рахимова и Левникова

«Рубин» заработал ничью вопреки всем трудностям, которые сопровождали команду в течение всей игры. Шансы казанцев на спасение стали еще призрачнее, когда на 84-й минуте защитник Егор Тесленко получил вторую желтую карточку. Эпизод вызвал споры, так как в подкате игрок «Рубина» сначала коснулся мяча, а потом уже свалил с ног футболиста «Крыльев».

Этот момент вызвал сильное негодование у Рашида Рахимова, который потом провел любопытную беседу с главным арбитром встречи Кириллом Левниковым. Ее подробности наставник «Рубина» раскрыл после матча.

«Отец Кирилла Левникова (футбольный арбитр Николай Левников, – прим. Т-и) в свое время судил меня. Так вот, после удаления Тесленко я сказал ему, что его папа в таком эпизоде даже не свистнул бы нарушения, не говоря о желтой карточке», – отметил Рахимов.

Сам Егор по окончании матча в подтрибунном помещении также дал комментарий по поводу своего удаления.

«На мой взгляд, в этом эпизоде судья совершил ошибку. Там не было нарушения, чистый момент. После матча я поблагодарил парней за то, что они выстояли и продержались в оставшееся время. Трудовую ничью заработали», – сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Второй раз меня пытаются куда-то продать»

Оборона «Рубина» продолжает хватать красные карточки из матча в матч. В игре с «Зенитом» неделю назад дисквалификацию получил Алексей Грицаенко, следующую встречу с «Локомотивом» пропустит, соответственно, Тесленко. На фоне нехватки защитников в центре обороны казанцев вынужден играть номинальный латераль Илья Рожков.

Талантливый воспитанник академии «Рубина» уже действовал на позиции центрального защитника в матче со «Спартаком» (2:1) и отлично справился со своими обязанностями. Возможно, именно после этой встречи в прессе появились разговоры о потенциальном трансфере Рожкова в стан «красно-белых».

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» Илья категорически опроверг слухи о переходе в «Спартак». По его словам, следующий сезон он планирует провести в составе «Рубина».

«Второй раз меня пытаются куда-то продать. Сначала в «Динамо», теперь в «Спартак». А самое главное – что я ничего об этом сам не знаю. Узнаю из новостей, что какой-то клуб меня хочет купить. Не думаю совершенно о переходе в другую команду, меня в «Рубине» все устраивает», – сказал Рожков.