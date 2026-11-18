Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому лидеру Дональду Трампу янтарный трон по случаю его дня рождения. Об этом сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на источники, близкие к администрации польского президента.

«Мы услышали, что в качестве подарка на день рождения Трампа был куплен трон из янтаря», – рассказал один из собеседников телеканала. По его словам, канцелярия Навроцкого держала информацию о подарке «в строжайшем секрете».

Глава бюро по международной политике администрации президента Польши Марчин Пшидач уточнил, что янтарный трон был одним из двух подарков, которые Навроцкий передал Трампу в июне. Он носил «более личный характер». По словам Пшидача, подарок «произвел впечатление» на американскую сторону.

День рождения Трампа был 14 июня. В 2026 году американскому лидеру исполнилось 80 лет.