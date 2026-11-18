TVN24: Навроцкий подарил Трампу трон из янтаря
Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому лидеру Дональду Трампу янтарный трон по случаю его дня рождения. Об этом сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на источники, близкие к администрации польского президента.
«Мы услышали, что в качестве подарка на день рождения Трампа был куплен трон из янтаря», – рассказал один из собеседников телеканала. По его словам, канцелярия Навроцкого держала информацию о подарке «в строжайшем секрете».
Глава бюро по международной политике администрации президента Польши Марчин Пшидач уточнил, что янтарный трон был одним из двух подарков, которые Навроцкий передал Трампу в июне. Он носил «более личный характер». По словам Пшидача, подарок «произвел впечатление» на американскую сторону.
День рождения Трампа был 14 июня. В 2026 году американскому лидеру исполнилось 80 лет.