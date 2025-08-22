«Твари безобразные»: Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские атлеты напрасно теряют спортивные годы из-за отстранения от международных стартов.

«Конечно, эта ерунда пройдет. Только она многим стоит судьбы, потому что года не повторяются. Спортивные года очень короткие. А они твари безобразные!» – сказала Тарасова Матч ТВ.

Три года назад МОК ужесточил требования для спортсменов из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

В настоящее время некоторые спортивные федерации пошли на уступки российским и белорусским атлетам, предоставляя возможность выступления в нейтральном статусе. Благодаря чему в 2024 году на летних Олимпийских играх приняли участие 15 российских спортсменов.