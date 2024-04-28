TV3: Минздрав Латвии против запрета лекарств из России из-за отсутствия альтернатив

Минздрав Латвии выступил против идеи запретить поставки медикаментов из России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте местного телеканала TV3.

«Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запрета товаров, произведенных в России и Белоруссии, в государственных и местных госзакупках», — сказано в материале.

Отмечается, что около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, поступают из этих двух стран.