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TV3: Минздрав Латвии против запрета лекарств из России из-за отсутствия альтернатив
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Минздрав Латвии выступил против идеи запретить поставки медикаментов из России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте местного телеканала TV3.
«Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запрета товаров, произведенных в России и Белоруссии, в государственных и местных госзакупках», — сказано в материале.
Отмечается, что около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, поступают из этих двух стран.
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