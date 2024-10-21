TV BRICS начала работу на арабском языке в преддверии саммита в Казани

Международная медиасеть стран БРИКС открыла версию информационного портала на арабском языке. Таким образом, еще больше жителей государств — членов объединения получили прямой доступ к объединенной повестке, сообщили в пресс-службе медиасети.

Ранее вещание TV BRICS велось на русском, английском, португальском и китайском языках. В год председательства России к списку добавился испанский язык.

«Учитывая интерес Латинской Америки и арабского мира к объединению, начали полномасштабную работу на испанском и арабском языках. Мы долго готовились к событию в Казани: запустили специальные редакционные проекты, наполнили телеэфир лучшими фильмами и программами из разных стран. Сейчас ориентируем на поддержку встречи лидеров государств, которая пройдет в России, всех зарубежных партнеров. И планируем подписать на полях саммита ряд соглашений о совместной работе с новыми СМИ», — отметила генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова.

Арабоязычные пользователи смогут ознакомиться здесь с международными новостями, интервью и статьями, в том числе посвященными знакомству со странами БРИКС+ и направленными на объединение экспертных сообществ.

Кроме того, в октябре на всех шести языках медиасети был запущен проект BRCS & G20. Проект приурочен к саммиту БРИКС в Казани и встрече «Большой двадцатки» в Бразилии. Его участниками стали общественные деятели и ученые, эксперты, журналисты, представители госструктур и ведомств из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Ирана и Эфиопии.

По словам главного редактора TV BRICS Ксении Комиссаровой, медиасеть займется освещением событий саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Помимо новостей, зрителей ожидают лучшие фильмы и программы зарубежных партнеров. К примеру, это программы, посвященные национальным традициям Индии, китайской кухне, научным достижениям Венесуэлы, сельскому хозяйству в Бразилии и другие.