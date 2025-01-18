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Политика 18 января 2025 15:15

Тузиков: Параметры нового мирового порядка зависят от баланса сил

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Каким именно будет новый мировой порядок, зависит в том числе от баланса сил. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ-КХТИ Андрей Тузиков в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Всё будет зависеть не только от контакта первых лиц, но и от баланса сил. Смотря с чем мы выступим, с какими аргументами военно-силового характера», — заметил он.

«В период геополитической турбулентности право силы играет практически определяющую роль. Никто не собирается торговаться со слабым», — выразил уверенность политолог.

При этом относительно перспектив личных контактов глав государств Тузиков сказал, что избранный Президент США Дональд Трамп — бизнесмен, любящий термин «сделка», а не сторонник обмена ядерными ударами.

#Россия и США #андрей тузиков #интервью без галстука
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