Тутберидзе вернулась из США и приступила к работе с российскими фигуристами

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что специалист вернулась в Москву рейсом из Стамбула и приступила к работе на следующий же день после возвращения в столицу страны.

Напомним, Этери Тутберидзе в мае улетела в США. Там у нее тренируется дочь Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне пара стала серебряным призером чемпионата России.

Ранее сообщалось о том, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США.