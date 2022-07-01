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Спорт
1 июля 2022  21:34

Тутберидзе вернулась из США и приступила к работе с российскими фигуристами

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что специалист вернулась в Москву рейсом из Стамбула и приступила к работе на следующий же день после возвращения в столицу страны.

Напомним, Этери Тутберидзе в мае улетела в США. Там у нее тренируется дочь Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне пара стала серебряным призером чемпионата России. 

Ранее сообщалось о том, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США.

#фигурное катание #этери тутберидзе #Камила Валиева
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