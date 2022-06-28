Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из Соединённых Штатов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова президента «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем ее в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует. Ситуация сейчас такая, все переживают...

У нее никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером.У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», – заявил Лайшев.

Напомним, воспитанница 48-летнего специалиста Камила Валиева завоевала золото Олимпиады в Пекине.

В 2020-м году Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим тренером года.