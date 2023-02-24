Тутберидзе теряет позиции, Плющенко не дремлет: называем центры силы российской «фигурки»

Загитова и Медведева как катализаторы развития «фигурки» в России

Поразительно, но особое место в женском фигурном катании занимает Первый канал. Телеканал является главным вещательным спонсором этого вида спорта в России. Между тем не все фигуристки рады такому сотрудничеству. Серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова пошла на открытый конфликт с каналом. Всё из-за отрицательных отзывов со стороны комментаторов. На одном из этапов Гран-при России фигуристка оторвала нашивку Первого канала с формы и отказалась от комментариев в прямом эфире. Теперь Трусова работает с «Матч ТВ» и ведет колонку на «Спорт-Экспрессе», влияние которых на рынок женской «фигурки» пока не так сильно.

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой отношения с Первым каналом превосходные. Она ведет шоу «Ледниковый период», а также часто появляется на различных крупных мероприятиях федерального уровня. Но у фигуристки есть противоречия с главным экспертом телеканала Татьяной Тарасовой. Комментатор встала на сторону Евгении Медведевой в 2018 году, фактически объявив ее чемпионкой Олимпиады, не признавая победу Загитовой. С тех пор их отношения не стали лучше.

Сама борьба между Загитовой и Медведевой стала катализатором бешеного развития фигурного катания в России. В разные годы фигуристки делали вид, что у них дружеские отношения, но спустя пять лет стало очевидным, что дружба не задалась. Хотя чувства вражды и соперничества между ними значительно угасли. При этом «загиботы» и «медвеботы» остались, перенеся свою поддержку на уровень противостояния тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Тутберидзе своими победами давно утвердилась в статусе главного человека России в этом виде спорта Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Тутберидзе выдержала вызов Плющенко, но...

Именно вокруг этих двух тренеров сосредоточен центр силы в женском одиночном катании. Тутберидзе своими победами давно утвердилась в статусе главного человека России в этом виде спорта. Вначале у нее возникали сложности с судейством, федерацией и прочими неспортивными силами. С течением времени эти противоречия ушли и теперь работают на нее.

Навязать соперничество первым сподобился Плющенко, который захотел отбить первенство большими деньгами. Для этого он начал собирать команду из стана конкурента.

Первой ласточкой Тутберидзе стала Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. Завершив свои выступления, фигуристка долго не могла найти себя. За недолгое время Липницкая успела побывать комментатором и создать свою Академию, но в итоге трудоустроилась в «Ангелы Плющенко».

Раньше нее в систему Евгения перешли топовые на тот момент фигуристки страны Трусова и Алена Косторная. Обеим спортсменкам пообещали шикарные условия, фактически подкупив их. Но подобная тактика не сработала. Трусова и Косторная провалились, а к Плющенко начали относиться еще хуже, чем это было на момент старта его тренерской карьеры. Фигуристки вернулись к Тутберидзе в олимпийский сезон, но, похоже, то была просьба федерации, а не желание тренера и спортсменок.

Трусова в итоге смогла вернуть утраченную силу. Тутберидзе вытянула ее на серебряную медаль Олимпиады, однако связь между ними все равно оборвалась. Фигуристка начала новый сезон у другого тренера, где тренируется ее молодой человек – олимпийский чемпион и чемпион Европы Марк Кондратюк.

Косторная на ту Олимпиаду не отобралась и окончательно ушла от тренера. Приютила ее Елена Буянова, известная тем, что воспитала до этого олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову (сейчас катается в ледовых шоу у Плющенко). Но и там Алена не задержалась. Фигуристка пытается перезагрузить карьеру, перейдя в парное катание.

Пересмотрел свою стратегию и Плющенко. Теперь он не занимается переманиванием состоявшихся фигуристок, а растит собственных Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Центр силы смещается в сторону Плющенко

На сегодняшний день Тутберидзе стремительно теряет свое главенство. После ухода поколения так называемого ТЩК (Трусова – Щербакова – Косторная) у Этери на первые роли должна была выйти другая тройка. Однако Камила Валиева попалась с допингом и вот-вот получит дисквалификацию, а Софья Акатьева и Аделия Петросян еще не успели «обрасти мясом». Всё это наложилось на период выхода «Хрустального» из структуры «Самбо-70», где Тутберидзе находилась под крылом сильного руководителя Рената Лайшева.

Пересмотрел свою стратегию и Плющенко. Теперь он не занимается переманиванием состоявшихся фигуристок, а растит собственных. Его главный продукт, Софья Муравьева, стремительно набирает обороты и вскоре начнет теснить еще неокрепших подопечных Тутберидзе. На подходе из юниорок два таланта в лице Вероники Жилиной и Софьи Титовой, отобранных, кстати, из группы Этери.

Набирает вес еще один тренер - Светлана Соколовская. За очень короткое время в ее распоряжении оказались Трусова и юная Софья Самоделкина, которая уже начинает опережать свою более опытную коллегу. С добавлением сюда Кондратюка она вполне способна конкурировать за место в центре силы. Но всё же пока у Соколовской практически нет успехов. Тем более с Трусовой у нее тоже не задалось, Саша все больше катается в шоу, чем появляется на официальных турнирах.

Свысока и непринужденно за всеми этими разборками наблюдает мэтр отечественного фигурного катания Алексей Мишин. У 81-летнего специалиста прекрасные отношения с Плющенко, нет конфликта с Тутберидзе, а его Елизавета Туктамышева вышла на роль императрицы русской «фигурки».

Скромную роль, но не менее заметную, играет тренер Евгений Рукавицын. Он в нынешнем сезоне принес России единственную золотую медаль на чемпионате Европы. Да, его подопечная Анастасия Губанова выступала за Грузию, но во времена санкций даже такой успех можно считать нашим.

В ледовых шоу денег водится много. Загитова, Щербакова и Валиева который год собирают огромную кассу на зимних шоу, получая неплохой заработок Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Тутберидзе с Навкой – королевы ледовых шоу

В ледовых шоу денег водится много. Здесь фигуристки поделились на три категории. Первые, подопечные Этери Тутберидзе, сотрудничают с Татьяной Навкой. Загитова, Щербакова и Валиева который год собирают огромную кассу на ее зимних шоу, получая неплохой заработок. Пожалуй, именно у нее сейчас наиболее мощный состав фигуристок.

У Ильи Авербуха чуть скромнее, но сама организация шоу намного лучше. Примой здесь выступает Евгения Медведева, компанию которой составляют Туктамышева и Кондратюк. При этом Марк больше присутствует на шоу Плющенко, где они с Трусовой исполняют фантастические акробатические номера. Там же катаются и Косторная с Сотниковой.

Отдельные шоу по городам России в конце и начале сезона проводит Тутберидзе. Группа ее учеников имеет аншлаги везде, где они выступают, поэтому сложностей особых нет. Состав в лице нескольких олимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира и Европы позволяет Этери зарабатывать на этом деле хорошие деньги.