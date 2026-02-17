Тутберидзе разрешено помогать Петросян во время ОИ-26

Фото: Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

В МОК (Международный олимпийский комитет) высказались о возможности сотрудничества Этери Тутберидзе с российской фигуристкой Аделией Петросян в рамках Олимпиады-2026.

«Очевидно, что она не главный тренер, и вы можете видеть, что тренеры действительно помогают другим спортсменам. У нас было такое с американским тренером, который помогал российскому спортсмену (речь идет о Рафаэле Арутюняне, помогавшему на тренировках Петру Гуменнику, – прим. ред.), так что на самом деле в этом нет ничего особенного, нет правила, которое бы это запрещало», – цитирует ТАСС директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера Аделии Петросян на турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026. Также в числе наставников значатся Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Ранее, во время квалификационных соревнований ОИ-26 в Китае, Тутберидзе была аккредитована как представитель сборной Грузии, и ей было запрещено контактировать с Петросян. На Олимпиадле-2026 Тутберидзе является также главным тренером грузинской сборной. По итогам командного турнира ее коллектив занял третье место.

Сегодня, 17 февраля, пройдет короткая программа в одиночном катании среди женщин, в которой Аделия Петросян выступит под вторым стартовым номером. Начало трансляции – в 20:53 мск на Okko.ru. Второй этап соревнований пройдет 19 февраля.