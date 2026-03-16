Тутберидзе рассказала о подробностях резонансного перехода Сарновских от Плющенко

Фото: телеграм-канал Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подробно пояснила, как состоялся переход Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» в ее центр фигурного катания. Ранее, 10 марта, юные фигуристы объявили у себя в соцсетях, что покидают школу двкукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Во время интервью Okko.ru Тутберидзе рассказала, что в середине января ей позвонила обеспокоенная родительница Никиты и Софии Сарновских.

«Мама была в очень эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там (в академии «Ангелы Плющенко») внутри происходили», – вспоминает Тутберидзе. Она пыталась успокоить Сарновскую-старшую и убеждала, что ее дети в лидерах у тренера в академии Плющенко, так как с ними работают индивидуально и хорошо. По мнению Тутберидзе, конфликт между родителями не должен приводить к тому, что спортсмены покидают школу фигурного катания.

«Но потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: «Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли». И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, они ушли, можно ли к нам прийти», – добавила Тутберидзе.

10 марта спортсмены Никита и его младшая сестра София объявили у себя на страницах в соцсети, что покинули академию Евгения Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу.