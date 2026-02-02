Тутберидзе прилетела в Италию перед Олимпиадой-26

Фото: соцсети Евгения Кошкина

Этери Тутберидзе прилетела в олимпийскую деревню в Италии, где через несколько дней стартуют ОИ-2026. Об этом стало известно из соцсетей казахстанского конькобежца Евгения Кошкина, который поделился совместной фотографией с заслуженным тренером России по фигурному катанию.

В мировом первенстве в нейтральном статусе примут участие два российских фигуриста Петр Гуменник и Аделия Петросян. Последняя является ученицей тренерского штаба Тутберидзе.

Кроме того, известно, что дочь Тутберидзе – фигуристка Диана Дэвис станет знаменосцем в церемонии открытия Игр.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии ,в Милане и в Кортине‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.