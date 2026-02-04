Тутберидзе о предстоящих ОИ-26: Пока не понимаю, как это будет, но должно быть интересно

Фото: телеграм-канал Team Tutferidze Official

Ведущий тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не согласилась с тем, что привыкла к тому, что ее спортсмены всегда выигрывают.

«Совершенно не согласна с формулировкой, что привыкла к тому, что всегда мои спортсмены завоёвывают золото. Нет, бывает по-разному, на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно.

Я пока не понимаю, как это будет (Олимпиада-2026). Посмотрим. Но как будто бы должно быть интересно. Я и Аделии сказала: «Адель, как будто бы должно быть интересно, что в итоге будет, какая развязка», – сказала Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

На Олимпийских играх-2026 выступит ученица тренерского штаба Тутберидзе – Аделия Петросян. Она является одной из фавориток турнира.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпиады пройдут с 6 по 19 февраля.