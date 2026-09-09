Тутберидзе лично поведет Бойкову и Козловского на турнир в США

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отправится в Соединённые Штаты вместе с фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые выступают в парном катании.

Об этом стало известно ТАСС от осведомленного источника.

По данным агентства, именно Тутберидзе будет сопровождать дуэт на соревнованиях серии «Челленджер» — John Nicks Pairs International.

Турнир пройдет в Норвуде 11–12 сентября.

Напомним, что недавно Бойкова и Козловский одержали победу на Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио. При этом российские спортсмены по-прежнему допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.