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На главную ТИ-Спорт 9 сентября 2026 16:15

Тутберидзе лично поведет Бойкову и Козловского на турнир в США

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Тутберидзе лично поведет Бойкову и Козловского на турнир в США
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отправится в Соединённые Штаты вместе с фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые выступают в парном катании.

Об этом стало известно ТАСС от осведомленного источника.

По данным агентства, именно Тутберидзе будет сопровождать дуэт на соревнованиях серии «Челленджер» — John Nicks Pairs International.

Турнир пройдет в Норвуде 11–12 сентября.

Напомним, что недавно Бойкова и Козловский одержали победу на Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио. При этом российские спортсмены по-прежнему допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

#фигурное катание
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