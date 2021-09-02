«Мы провожаем пациентов в другой мир»: строящийся хоспис показали муфтию и митрополиту

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл осмотрели площадку, где строится здание нового хосписа. На его территории появятся храм и мечеть, площадь каждого из них будет не мене 80 кв.м.

Фото: © Салават Камалетдинов

Сначала председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой и казанского хосписа Владимир Вавилов, Депутат Госдумы Айрат Фаррахов и министр здравоохранения РТ Марат Садыков прошли в правое крыло здания – именно там будет располагаться храм.

«Раньше в больницах мы открывали молельные комнаты. С этим проектом мы хотим пойти еще дальше, чтобы здесь полноценно работали храм и мечеть. Масштабы заложены серьезные», – рассказывал Фаррахов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Затем все прошли в левое крыло, где должна появится мечеть. Муфтий на месте назначил и представил хазрата, ответственного за взаимодействие с фондом.

«Сначала нужно посмотреть, как будет обустроена комната омовения, откуда будут заходить люди. Более важный вопрос, кто станет имамом мечети. Этот человек должен обладать определенными качествами, мы должны его подобрать», – рассуждал Камиль хазрат.

Фото: © Салават Камалетдинов

По словам Владимира Вавилова, после открытия хосписа посещать богослужения смогут не только его пациенты, но и обычные прихожане. Специально для этого главный инженер проекта предусмотрела отдельные входы. У храма будет свой настоятель, а у мечети – имам. В самом хосписе будут работать сестры милосердия.

Фото: © Салават Камалетдинов

Владимир Вавилов показал гостям, где будет находиться зимний сад. В нем, в том числе, будет разбита аллея деревьев в память ушедших пациентов.

«У наших пациентов, к сожалению, прерываются жизни, поэтому духовная поддержка и их самих, и их родственников обязательна. Мы в хосписе работаем как проводники – провожаем пациентов из одного мира в другой. Мы надеемся, что митрополит и муфтий дадут имя нашим церкви и мечети», – добавил Вавилов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Митрополит Кирилл рассказал, что это не первый опыт взаимодействия епархии с паллиативными центрами. Он добавил, что в планах сформировать на территории хосписа свою общину.

«Участие епархии и духовного управления мусульман в таких проектах это давняя традиция. У нас есть добровольцы и сестры милосердия , которые здесь сконцентрируются. Сейчас мы с Камиль хазратом рассуждали, что прихожане тоже могли бы помогать хоспису. Здесь все сделано с любовью, поэтому Бог благословит все начинания», – рассказал митрополит Кирилл.

Глава Минздрава РТ Марат Садыков добавил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь с оборудованием – в хосписе запланировано открытие кабинетов УЗИ и реабилитации.