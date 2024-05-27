«Тут наши сердца растаяли»: контрактники из Татарстана получили теплый подарок

Ученица третьего класса из Нижнекамска Дарина Артемьева отправила участникам спецоперации из Татарстана, проходящим службу по контракту на Херсонском направлении, «сладкий альбом» с пожеланиями. На каждой странице — благодарность солдатам с шоколадками и конфетами.

«Сладкий альбом» вручили солдатам вместе с шефской помощью, собранной в ходе акции «Караван Победы». «За ленту» отправилось 10 тонн груза. Почти половину всей помощи составляют строительные материалы: их везут бойцам для создания укреплений. Немалая доля груза — это именные посылки и письма от родных и близких военнослужащих.

За такую креативную поддержку бойцы СВО с позывными Казань, Ворон и Тихий решили поблагодарить девочку лично и записали видеообращение.

«Мы уроженцы Нижнекамска, участники СВО. Сегодня нам пришла гуманитарка с нашего родного города. Одна посылка произвела на нас большое впечатление. И мы хотели записать отдельное видео по ней, чтобы поблагодарить Артемьеву Дарину. За то, что она уделила нам время и передала теплый подарок, который мы будет уплетать с аппетитом», — поблагодарили девочку бойцы.

«Вот так он выглядит — альбом для настоящих мужчин. Давайте вместе посмотрим. — обратились к зрителям защитники, листая альбом. — Мы три в одном: сильные, смелые, отважные. С нами можно хоть на Марс, говорит Дарина. Также Дарина беспокоится о нашем здоровье и наших красивых улыбках».

Затем боец Казань показал страницу с жвачкой Love is. «И тут уже наши сердца растаяли окончательно… — прокомментировал он. — Мы тоже вас любим за вашу поддержку. Дарина, мы тебе очень благодарны. Желаем тебе хорошо закончить учебный год, хорошо отдохнуть на каникулах, а мы тут чуть-чуть поработаем. Спасибо большое».

На фото Дарина и альбом / Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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