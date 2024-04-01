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«Тут ад адский»: появилось видео с рассказом бойца ВСУ о пытках в российском плену
В интернете завирусилось видео с рассказом солдата из 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВСУ о «пытках», которые ему пришлось пережить в российском плену.
На записи украинский военнослужащий демонстрирует «синяки и увечья». Также он сообщает, что его морят голодом и не дают пить, запивая соком и заедая лапшой вок. В завершении видео молодой человек отмечает, что в плену «адский ад».
«Знаете, что, сидите в своих мокрых, холодных окопах, а я здесь за вас посижу, потерплю», – отмечает с юмором военнопленный.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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