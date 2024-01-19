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Тушить нефтебазу в Брянской области прибыл пожарный поезд
Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд, сообщают в МЖД.
«В его составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет», – добавили в филиале «РЖД».
Резервуары в городе Клинцы вспыхнули после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз заявлял об отсутствии пострадавших. Изначально на месте работали 13 автоцистерн.
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