Тушенка, мед, бытовая химия: Единороссы Татарстана готовят новую партию помощи Донбассу

В Татарстане идет сбор очередной партии гуманитарных грузов для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. Она будет содержать продукты питания и товары первой необходимости. Об этом сообщили «Татар-информ» в информационном центре партии.

Как отметил руководитель исполкома татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин, Татарстан – один из самых активных участников оказания гуманитарной помощи жителям освобождённых территорий Украины.

«31 мая из Казани по согласованию с ЦИК ВПП «Единая Россия» в Республику Крым направлен гуманитарный груз, собранный предприятиями Татарстана. Это продуктовые наборы, крупы, масло, тушенка, кондитерские изделия, чак-чак, чай. Пчеловоды Татарстана собрали всей республикой три тонны меда. 3 и 17 июня наша группа компаний «Нэфис» направила очередные фуры с бытовой химией и средствами личной гигиены. 12 июля в Белгородскую область отправлено ещё 17 тонн бытовой химии. Сбор гуманитарной помощи продолжается», – отметил Самигуллин.

Партия «Единая Россия» лидирует в стране по сбору помощи для жителей Донбасса. Без учета помощи по линии Минобороны только партией доставлено более 12 тысяч тонн груза, это 60% всей гумпомощи, отправленной в Донецкую и Луганскую народные республики.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров партии. «Из них 15 – в ДНР, 10 – в ЛНР, 3 – в Харьковской области, 8 – в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек», – рассказал Турчак.

Он также отметил, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», – сказал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги – Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», – напомнил Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее трех кадетских корпусов, где смогут учиться, в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1 тыс. добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской роты. Кроме того, «МГЕР» открыла представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР – их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города. Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», – заключил он.