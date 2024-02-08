Туры на групповые экскурсии в РФ подорожали до 70% из-за автобусов

Туры формата «экскурсии группами» очень выросли в цене в РФ. Причина – подорожание аренды туристических автобусов вплоть до 70%.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидер по росту стоимости аренды – Москва (почти вдвое за последний год). В других российских городах – около 30-40%.

Все это произошло из-за проблем с поставками комплектующих, дорогим топливом, ростом зарплат у водителей из-за дефицита кадров. «Подлила масла в огонь» и индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. Как итог: купить автобус китайского производства в КНР вдвое дешевле, чем в России.

При этом себестоимость тура до 30% зависит транспорта. Пример: удорожание автобусов на 40% «равно» рост стоимости тура на 4-12%, а рост стоимости транспорта в два раза приведет к росту цен на туры до 25%.

На цифрах это отразилось так: если в сентябре тур на один день маршрутом Москва – Ростов Великий стоил около 2,2-2,8 тыс. рублей на человека, то зимой аналогичная «путевка» подорожала до 4,7 тыс. рублей. То есть за отдых с семьей из четырех человек придется отдать почти 20 тыс. рублей.

Чтобы решить проблему, в АТОР предлагают отменить таможенные пошлины на ввоз и утилизационный сбор для туравтобусов, ввести субсидию на кредиты в размере 100%, которые берут на покупку автобусов, и другие меры.