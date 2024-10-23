Турсунбек Акун татарам: Старайтесь сохранить свой родной язык, культуру

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Координатор Конгресса по защите прав человека в странах Центральной Азии, председатель правозащитного движения в Кыргызстане Турсунбек Акун в беседе с корреспондентом «Татар-информа» в пресс-центре саммита БРИКС в «Казань Экспо» рассказал о проблеме сохранения родного языка и культуры.

«Я из города Бишкек. В Казань приехал впервые. Татары – гостеприимный народ, Казань - прекрасный город. Я знаю, что в наших блюдах есть сходства. Например, у нас тоже есть национальное блюдо баурсак, похожее на чак-чак. Мы гуляли по улицам Казани, встречали татарскую молодежь. Некоторые сказали, что не знают татарского. Я хочу пожелать нашим братским народам: сохранять, беречь свой родной язык, культуру», - сказал господин Акун.

По его словам, в Киргизии кыргызский язык является государственным. «Кроме того, русский язык - язык межнационального общения. Это зафиксировано в Конституции нашего государства. Но мы стараемся передать родной язык нашим детям, внукам. Нам еще надо работать в этом направлении», - сказал он.

«Самое главное - мы не теряем наш язык. Все государственные программы, правительственные совещания, заседания, форумы проходят исключительно на кыргызском языке. Гордимся нашим президентом Садыром Жапаровым. Он тоже ведет свои выступления только на киргизском языке. Раньше мы были членом Советского Союза – союзной республикой - подчинялись Москве, поэтому и этот фактор играет роль в языковом вопросе», - сказал он.

Турсунбек Акун отметил наличие языковой проблемы и в Киргизии.

«Поэтому считаю, что татарский народ, татарская общественность, жители Татарстана – должны повышать уровень владения татарским языком у молодежи. Пусть они стараются говорить только на татарском языке. Пусть знают русский язык, но татарский - это один из тюркских языков. Казахи должны знать казахский язык, киргизы - киргизский, татары - татарский язык, должны говорить по-татарски. В языке, культуре - ваша уникальность, не теряйте ее», - заключил собеседник информагентства.

Зиля Мубаракшина