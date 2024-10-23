Турсунбек Акун: Думаю, что БРИКС в будущем заменит Организацию Объединенных Наций

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Координатор Конгресса по защите прав человека в странах Центральной Азии, председатель правозащитного движения в Киргизии Турсунбек Акун предположил, что в будущем БРИКС заменит Организацию Объединенных Наций.

«Думаю, что в будущем – в течение пяти лет – БРИКС станет очень большой - всемирной организацией, заменит Организацию Объединенных Наций. Это мое предположение. Я 35 лет работаю в правоохранительной сфере, в политике. Есть 25 самых известных правозащитников в мире, и я один из них», – сказал он корреспонденту «Татар-информа».

По его мнению, основной смысл БРИКС - это преобразование однополярного мира в многополярный.

«Если раньше везде указывали США и коллективный Запад, то теперь уже не так. Саммит БРИКС строит многополярный мир на равноправном партнерстве между государствами. Одно государство не должно диктовать другому свои условия, провоцировать различные ситуации, давать деньги на войну. А ведь у многих людей сохраняется жизнь и достоинство», - сказал Турсунбек Акун.

«Мне кажется, что из-за действий США и коллективного Запада в мире происходят резкие повороты. Например, в Ираке, Ливии погибли руководители, погибло много людей. Благодаря России остался в живых президент Сирии Башар Асад. Поэтому Россия сейчас включается во всемирный процесс. Благодаря руководителям России, Китая, Индии и других стран появилось объединение БРИКС», - сказал лидер правозащитного движения в Киргизии.

Как правозащитник он в течение нескольких лет принимал участие в Организации Объединенных Наций, в Генеральной Ассамблее ООН, во Всемирном конгрессе по правам человека.

«В БРИКС состоит около десяти государств-членов. Теперь, когда к ней присоединились около 20 государств, в БРИКС войдут в общей сложности около 30 государств. Поэтому это объединение государств, имеющих мировое значение», - сказал Турсунбек Акун.

Зиля Мубаракшина