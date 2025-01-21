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Турпоток в Татарстан превысит 4,4 млн человек по итогам 2024 года
Туристический поток в Татарстан по итогам 2024 года, согласно имеющимся прогнозам, составит 4,4 млн человек. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.
«Мы ожидаем, что по итогам года турпоток в Республику Татарстан достигнет цифры в 4,4 млн человек. Прирост составит 5%. Объем услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей за 11 месяцев 2024 года уже составил 97,6 млрд рублей. По итогам года этот показатель превысит отметку в 100 млрд рублей», — отметил докладчик.
По итогам 2023 года Татарстан посетили 4,2 млн туристов.
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