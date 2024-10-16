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Турпоток в России летом вырос на 11%
С мая по август по России совершено 35 миллионов туристических поездок. Это на 11% превышает показатели прошлого года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с Президентом Владимиром Путиным.
По его словам, в июле был установлен исторический максимум — число туристов в стране достигло 11 миллионов. В августе удалось достичь тех же показателей.
«Мы ожидаем, что по итогам года количество турпоездок превысит 90 миллионов, и это притом что мы в 2023 году — уже вам докладывали — превысили допандемийный уровень на 10%. То есть темпы продолжают каждый год сохраняться», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Кремля.
Также он обратил внимание на расширение географии поездок. Так, россияне стали чаще интересоваться Тывой — турпоток в регион вырос на 78%, Рязанской областью — +46%, Якутией — +40%.
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