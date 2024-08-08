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Турпоток в Казань вырос на 22% в сравнении с 2023 годом
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
За шесть месяцев 2024 года Казань посетили почти 2,2 млн туристов. Это на 22% больше, чем с января по июнь прошлого года, сообщили в мэрии со ссылкой на Комитет по развитию туризма исполкома.
Отмечается, что чаще всего столицу Татарстана выбирают для путешествий гости из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. В среднем туристы останавливаются здесь на три-четыре дня.
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