Турпоток к основным достопримечательностям Татарстана вырос почти на 50%

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Туристический поток к основным достопримечательностям Татарстана за восемь месяцев увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самый большой рост турпотока наблюдается в Великий Болгар – 154%. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева на пресс-конференции в «Татар-информе».

За восемь месяцев Казанский Кремль посетило более 2,6 млн человек, остров-град Свияжск – свыше 1 млн, Великий Болгар – 855,5 тыс., Елабугу – 375 тыс., Чистополь – 134,3 тыс. и Тетюши – 46,6 тыс. туристов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Текущий год ознаменован сильным развитием внутреннего туризма. Растет и средний показатель загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения республики», – рассказала спикер. По ее словам, загрузка коллективных средств размещения за восемь месяцев 2022 года выросла на 8%.

Организованный турпоток в Татарстан за прошлый год составил 3,3 млн человек, что на 74% выше аналогичного периода 2020 года. Рост общего туристического потока в Татарстан за летний период достиг 30%.