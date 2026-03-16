Туроператоры завершили вывоз всех российских туристов из ОАЭ

Российские туроператоры вывезли всех отдыхавших в Объединённых Арабских Эмиратах туристов, купивших пакетные туры. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передаёт РИА Новости.

На момент начала эскалации конфликта 28 февраля в ОАЭ находились около 50 тысяч россиян, из них примерно 23 тысячи – в рамках пакетных туров.

По данным ассоциации, крупнейшие туроператоры, работающие на ближневосточных направлениях, завершили эвакуационные программы. Основной вывоз завершился 15 марта, некоторые компании справились ещё 12 марта.

На протяжении двух с половиной недель туристов возвращали плановыми и дополнительными рейсами по мере возобновления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и других эмиратов. Продажи туров в страны Ближнего Востока пока остаются приостановленными.