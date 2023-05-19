Российские туроператоры этим летом предложат вдвое больше мест на рейсах в Египет

Российские туроператоры летом предложат 11 тыс. мест на рейсы в Египет, сообщает Российский союз туриндустрии. Это более чем вдвое превышает показатель летнего сезона 2022 года. В РСТ констатируют, что интерес наших соотечественников к стране пирамид не снижается, несмотря на окончание высокого сезона.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Coral Travel Марины Макарковой, это направление у них входит в пятерку самых продаваемых. Бронируются, в основном, отели уровня 5 «звезд» преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80 622 тыс. рублей на человека.

У туроператора Anex Tour Египет также входит в число пяти самых востребованных направлений, но занимает в ней последнее место. Турция, ОАЭ, Таиланд и Россия оказались более популярны. Впрочем, как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Алена Хитрова, летние продажи из 12 городов открылись совсем недавно, ситуация еще может измениться.

В группе компаний «Слетать.ру» продажи туров в Египет с 8 по 14 мая по сравнению с последней неделей апреля выросли на 22%. Больше всего желающих отдохнуть в стране пирамид пришлось на май (55%), на втором и третьем месте – июнь и июль (около 29 и 10 % соответственно), сообщила директор по продвижению группы компаний Елизавета Тимошенко.

Почти все туристы выбирают на египетских курортах отели 4 и 5 «звезд». Стоимость недельного тура на двоих в отель пять звезд в Хургаде с вылетом из Москвы начинается от 102 тыс. рублей. У Pegas Touristik отдохнуть 7 дней в Шарм-эль-Шейхе при отправлении также из Первопрестольной можно минимум за 59 450 рублей на одного при размещении в двухместном номере, в Хургаде – от 64 900 рублей.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале этого года Египет посетило 217,5 тыс. туристов из России. Он занял четвертое место среди наиболее популярных у наших соотечественников направлений для отдыха.