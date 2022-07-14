Туроператоры отметили увеличение спроса на экскурсионные путевки в Казань

После закрытия многих зарубежных направлений в России увеличился спрос на путешествия в Дагестан, на Алтай, а также в Москву и Казань. При этом столица РФ стала для туристов своеобразной заменой турам в Европу, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные туроператоров.

Специалисты объясняют, что россиян также привлекает номерной фонд, который ранее занимали иностранцы. Теперь же отельеры предлагают апартаменты по более доступным ценам.

По данным компаний, путешественники стали больше интересоваться турами в Сочи, Абхазию, Санкт-Петербург, Калининград и Кавказские Минеральные Воды, на экскурсионные путевки в Казань, Карелию и на Байкал. В частности, в Anex Tour отметили, что Татарстан в этом году вошел в пятерку наиболее востребованных направлений для поездок, вытеснив из топа Карачаево-Черкесию.

Повышению популярности Казани и Татарстана, полагают специалисты, поспособствовал в том числе запуск чартерных программ.