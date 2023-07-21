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Общество 21 июля 2023 11:32

Туроператоры: Отмена НДС будет способствовать снижению цен на путевки по России

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Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. В Российском союзе туриндустрии уверены, что эта долгожданная мера поддержки туротрасли и туристов позволит бизнесу развиваться и предлагать путешественникам новые турпродукты и маршруты по России по сбалансированным ценам. Ранее предполагалось, что мера начнет действовать с 1 января 2023 года, но в новой версии законопроекта указан новый срок 1 июля 2023 года.

«Мы рады, что настойчивые усилия нашего союза по отмене НДС для внутренних и въездных туроператоров были оценены в Правительстве и увенчались успехом. На протяжении многих лет РСТ поднимал эту тему. Но особенно остро она встала в тот момент, когда от НДС в прошлом году освободили гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения. В чем, кстати, РСТ также принимал активное участие», — отметил президент РСТ Илья Уманский.

Он пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей. Избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на УСН. Многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок из-за избыточной фискальной нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок.

Уманский убежден, что отмена НДС это именно та системная мера, которая приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. Следующим логичным шагом, полагает он, должно стать освобождение от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма.

Участники туротрасли прогнозируют, что отмена НДС будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт. Предполагается, что снижение цен может составить 8–10% от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора с туроператором.

Сейчас в РФ работают около 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения. Освобождение применяется на период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 года включительно.

По оценке Минфина России, принятие инициативы приведет к снижению налоговой нагрузки и сэкономит компаниям около 4,2 млрд рублей ежегодно. Это создаст условия для снижения стоимости турпродукта и инвестирования этих средств в развитие отрасли.

#внутренний туризм #путешествия по россии #Госдума #НДС #туроператоры
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