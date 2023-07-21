Туроператоры: Отмена НДС будет способствовать снижению цен на путевки по России

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. В Российском союзе туриндустрии уверены, что эта долгожданная мера поддержки туротрасли и туристов позволит бизнесу развиваться и предлагать путешественникам новые турпродукты и маршруты по России по сбалансированным ценам. Ранее предполагалось, что мера начнет действовать с 1 января 2023 года, но в новой версии законопроекта указан новый срок — 1 июля 2023 года.

«Мы рады, что настойчивые усилия нашего союза по отмене НДС для внутренних и въездных туроператоров были оценены в Правительстве и увенчались успехом. На протяжении многих лет РСТ поднимал эту тему. Но особенно остро она встала в тот момент, когда от НДС в прошлом году освободили гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения. В чем, кстати, РСТ также принимал активное участие», — отметил президент РСТ Илья Уманский.

Он пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей. Избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня — это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на УСН. Многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок из-за избыточной фискальной нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок.

Уманский убежден, что отмена НДС — это именно та системная мера, которая приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. Следующим логичным шагом, полагает он, должно стать освобождение от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма.

Участники туротрасли прогнозируют, что отмена НДС будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт. Предполагается, что снижение цен может составить 8–10% от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора с туроператором.

Сейчас в РФ работают около 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения. Освобождение применяется на период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 года включительно.

По оценке Минфина России, принятие инициативы приведет к снижению налоговой нагрузки и сэкономит компаниям около 4,2 млрд рублей ежегодно. Это создаст условия для снижения стоимости турпродукта и инвестирования этих средств в развитие отрасли.