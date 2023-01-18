Госмузеи Татарстана решили стать туроператорами, частники недоумевают

Крупнейшие музеи Татарстана получили лицензии туроператоров. Они могут не только проводить экскурсии, но и возить и кормить туристов. Частные компании, которые несут все расходы сами, считают такую конкуренцию нечестной. Подробнее в материале «Татар-информа».

Крупнейшие татарстанские музеи могут не только предлагать экскурсии, но и организовывать туры самостоятельно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музеи превращаются в туроператоров

На сегодняшний день пять государственных музеев Татарстана имеют статус туроператоров и входят в Единый федеральный реестр. Речь идет о следующих музеях:

ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» (Реестровый номер: РТО 022671). ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» (РТО 023043). ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (РТО 024022). ГБУК РТ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» (РТО 023752). ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (РТО 014221).

Это значит, что крупнейшие татарстанские музеи могут не только предлагать экскурсии, но и организовывать туры самостоятельно – возить туристов на автобусах, кормить их и размещать в гостиницах.

Как сообщили в пресс-службе, Музей-заповедник «Казанский Кремль» получил статус туроператора еще в марте 2021 года. Он организует автобусные экскурсии по Казани в дневное и вечернее время, также возит туристов в Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий.

Свияжский музей-заповедник стал туроператором в прошлом году. У него в Казани есть свой экскурсионный центр «Остров-тур».

Артем Силкин: «Мы рассматриваем это как отдельное бизнес-направление» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это дает нам возможность реализовывать как свой продукт, так и предлагать другие туристические продукты. Мы рассматриваем это как отдельное бизнес-направление. Мы предлагаем экскурсию в Свияжск, обзорную экскурсию по Казани, в Раифу, музеи-заповедники Татарстана», – рассказал директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

В прошлом году «Остров-тур» предлагал программу «Злачная Казань»: туристов водили по бандитской Мокрой слободе, рассказывали им о казанских подземельях и Мергасовском доме. Сейчас этого тура нет.

В Национальном музее РТ напомнили, что музей включает сразу 13 филиалов и что их турпродукт направлен на знакомство с культурой Татарстана.

«И мы стараемся наши туристические маршруты разрабатывать таким образом, чтобы задействовать их все. Часто в коллаборации с другими учреждениями и частными компаниями. Например, большим спросом пользуется разработанная совместно с театром Камала пешеходная экскурсия “Тукай и театр”, которая объединяет в себе экскурсию в музее, прогулку по тукаевским местам Казани, посещение театра и его мультимедийного комплекса», – прокомментировали в пресс-службе Нацмузея.

А честно ли это?

Частным туроператорам сложно конкурировать с музеями: они несут все расходы сами, занимаются поиском клиентов, в то время как музеи пользуются базой, которую им дает государство.

Рамиль Мифтахов: «С точки зрения модели бизнеса это нечестная конкуренция, этим должен заниматься ФАС» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фактически они за счет государства получают конкурентное преимущество. Допустим, мы формируем турпродукт, организуем экскурсию в Кремль. Стоимость проведения часа экскурсии им обходится дешевле, потому что государство и так берет на себя бремя по содержанию сотрудников. Мы же, турагенты, берем на себя все расходы: платим отдельно за гида, налоги и т.д. Клиенты к ним приходят напрямую. И за счет государства они же себя и продвигают. С точки зрения модели бизнеса это нечестная конкуренция, этим должен заниматься ФАС (Федеральная антимонопольная служба)», – считает президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов.

Директор компании «Зилант-тур» Резида Довгаль отмечает, что организация туров – это большая сложная работа.

«Я не вижу для музеев смысла в том, чтобы быть туроператорами. Музеи больше нацелены на научно-исследовательскую и просветительскую деятельность. У профессиональных гораздо больше опыта. Что поделаешь – остается только самим работать лучше. Все-таки я считаю, что каждый должен заниматься своим делом: музеи – привлекать своими программами, иначе они просто распылятся», – говорит Резида Довгаль.

Казань входит в тройку лидеров туристической отрасли вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, и только в этом году прирост турпотока составил порядка 20% Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что говорят сами музеи?

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» уверены, что не вытесняют других туроператоров с рынка – туристов хватит на всех.

«Казань входит в тройку лидеров туристической отрасли вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, и только в этом году прирост турпотока составил порядка 20%. У рынка туристических услуг Казани большие емкость и потенциал, на нем могут комфортно сосуществовать и частные туроператоры, и бюджетные организации, например Казанский Кремль, Свияжск, Болгар. Главное – это качество предоставляемых туристических услуг», – сообщает пресс-служба «Казанского Кремля».

Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отмечает, что у частных туроператоров есть свои преимущества.

«Конкуренция на то и конкуренция, чтобы те, кто занимается бизнесом, находили способы повышать свою эффективность. В этом смысле, мне кажется, частным компаниям легче, потому что они не ограничены бюджетными рамками. Они более мобильные, более гибкие», – говорит Артем Силкин. В Национальном музее Татарстана не смогли прокомментировать свой выход на рынок.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»