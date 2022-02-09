Туроператоры начнут получать субсидии на внутрироссийские чартеры

В 2022 году туроператоры смогут получить субсидии на внутрироссийские чартерные рейсы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Приняв такую меру, власти продолжат поддерживать туротрасль, серьезно пострадавшую от ковидных ограничений.

«В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы Правительства.

Подобное решение уже принималось в предыдущем году. Тогда туроператоры могли возвратить до половины средств, потраченных на организацию рейсов внутри России. Согласно новому постановлению, мера поддержки будет ежегодной, средства продолжат выделяться до 2024 года включительно.

Поддержка оказывается по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, в том числе «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».