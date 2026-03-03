Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Министерство экономического развития РФ рекомендовало россиянам временно отказаться от туристических поездок в страны Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты. Туроператорам и турагентам предложено приостановить продвижение и продажу туров в этот регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «ТАСС».

В министерстве указали, что гражданам России следует воздержаться от поездок в указанные страны в туристических целях до стабилизации обстановки. Туроператорам и турагентам рекомендовано временно прекратить реализацию туристических продуктов и отдельных услуг по этим направлениям до нормализации ситуации.

Речь идет об угрозе безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Россиянам, которые уже находятся в этих странах, советуют проявлять повышенную осторожность при передвижениях, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей и российских дипломатических представительств и строго выполнять их указания.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано в обязательном порядке информировать клиентов, уже заключивших или планирующих заключить договоры на поездки в эти государства, о текущей ситуации, а также разъяснять порядок изменения или расторжения договоров.

В ведомстве также напомнили о ранее опубликованных рекомендациях по поездкам в Иран и Израиль. Россиянам советуют воздержаться от посещения этих стран до появления соответствующих официальных уведомлений.