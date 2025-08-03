Туроператор назвал цены на отдых на Черном море в сентябре

Стоимость отдыха в сентябре в России для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за неделю проживания. Об этом сообщает «Прайм», приводя информацию пресс-службы Национального туроператора «Алеан».

Осенью, в сентябре и октябре, цены на размещение на Черном море в среднем на 10-30% ниже по сравнению с высоким сезоном, при этом туристы могут рассчитывать на комфортные условия по более доступной стоимости.

В Сочи, например, проживание в гостевом доме с завтраками обойдётся от 22 750 рублей за семь ночей. Отдых в отеле категории 3* с завтраком начинается от 38 150 рублей, с полным пансионом – от 58 100 рублей, а отели с тарифом «все включено» предлагают цены от 73 581 рубля.

В Анапе можно найти варианты от 14 700 рублей за проживание в гостевом доме, тогда как отдых в трёхзвёздочном отеле стартует от 41 587 рублей.

В Крыму стоимость проживания в гостевом доме с завтраками начинается от 17 500 рублей, в отеле 3* с полным пансионом – от 44 100 рублей, а отели с системой «все включено» – от 80 860 рублей за семь ночей для семьи из двух взрослых и ребенка.

Также туристы могут рассмотреть другие направления, такие как Калининградская область, Подмосковье, Костромская, Ярославская и Калужская области. Так, в селе Вятское (Ярославская область) неделя проживания с завтраками в гостиничном комплексе обойдется от 46 000 рублей.

В Калининграде апартаменты без питания можно найти от 22 400 рублей, в Светлогорске и Зеленоградске – от 27 720 рублей. Стоимость размещения в пляжном отеле в этих городах начинается от 90 300 рублей.