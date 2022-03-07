Туроператор Anex Tour приостановит перевозки по зарубежным направлениям. Об этом руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила в своем телеграм-канале.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператор поможет туристам вернуться домой.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.