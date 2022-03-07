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Транспорт
7 марта 2022  22:19

Туроператор Anex Tour приостановит перевозки по зарубежным направлениям

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Туроператор Anex Tour приостановит перевозки по зарубежным направлениям. Об этом руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила в своем телеграм-канале. 

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что туроператор поможет туристам вернуться домой.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

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