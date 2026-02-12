Турок, похожий на Эпштейна, отказался от зарубежных поездок из-за страха нападения

Гражданин Турции Рыфат Оздемир, страдающий от проблем на родине из-за внешнего сходства с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил, что отменил планы о поездке за границу. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Оздемира, ранее он сообщал местным СМИ, что окружающие стали относиться к нему враждебно, а жизнь превратилась в «кошмар». Мужчина пояснил, что в Турции у него остается возможность объясниться с теми, кто принимает его за скандального финансиста. Однако за пределами страны он опасается встречи с людьми, которых эта история затронула лично и которые могут попытаться напасть на него из‑за внешнего сходства.

Напомним, 30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. В 2019 году американскому финансисту предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он был найден мёртвым в камере; следствие квалифицировало смерть как самоубийство.