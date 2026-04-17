Турнир Татарстана по робототехнике «РОБОКАЗАНЬ» пройдет 7 мая

Открытый турнир Татарстана по робототехнике и технологическому предпринимательству «РОБОКАЗАНЬ» пройдет в столице республики 7 мая, в День радио и связи. Как отметил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, турнир пройдет на базе IT-парка имени Башира Рамеева.

«В рамках этого турнира мы ожидаем более 2 тысяч участников и более 600 ребят в соревновательной части. Остальных мы хотим вовлечь в участие в мастер-классах. То есть даже родители, у которых дети еще не занимаются, смогут себя найти в рамках этого турнира-фестиваля», – подчеркнул замминистра.

По его словам, принять участие в соревнованиях смогут ребята от 6 до 18 лет. Сам турнир можно условно разделить на три части: соревновательная часть, технологическое предпринимательство и массовые мастер-классы.

Габдрахманов добавил, что призовой фонд соревнований составит более 300 тыс. рублей в соревновательной части, что станет очень хорошим стимулом для привлечения детей в отрасль робототехники.