Турнир «Робоказань» планируют сделать ежегодным

Турнир по робототехнике «Робоказань», который сегодня проходит на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева, будет проводиться ежегодно. Об этом «Татар-информу» рассказал глава Минцифры Татарстана Илья Начвин.

«Мы обязательно будем распространять этот турнир, сделаем его ежегодным и планируем масштабировать на всю Россию», – сообщил он.

Седьмого мая в России отмечается День радио и связи. И, по словам Начвина, «турнир – это тоже связь, только между поколениями».

«Связь сегодня – особенно актуальный вопрос. Зачастую ее работа остается за кадром, как, например, сфера ЖКХ. Заметно только тогда, когда начинаются какие-то проблемы», – констатировал он.

«Важно сказать, что сегодняшние мероприятия, связанные с отключением интернета, направлены на безопасность наших граждан», – заверил министр.