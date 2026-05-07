news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 мая 2026 14:36

Турнир «Робоказань» планируют сделать ежегодным

Читайте нас в
Телеграм
Турнир «Робоказань» планируют сделать ежегодным
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Турнир по робототехнике «Робоказань», который сегодня проходит на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева, будет проводиться ежегодно. Об этом «Татар-информу» рассказал глава Минцифры Татарстана Илья Начвин.

«Мы обязательно будем распространять этот турнир, сделаем его ежегодным и планируем масштабировать на всю Россию», – сообщил он.

Седьмого мая в России отмечается День радио и связи. И, по словам Начвина, «турнир – это тоже связь, только между поколениями».

«Связь сегодня – особенно актуальный вопрос. Зачастую ее работа остается за кадром, как, например, сфера ЖКХ. Заметно только тогда, когда начинаются какие-то проблемы», – констатировал он.

«Важно сказать, что сегодняшние мероприятия, связанные с отключением интернета, направлены на безопасность наших граждан», – заверил министр.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#робототехника #минцифры рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров