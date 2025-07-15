Турнир по стрельбе из традиционного лука пройдет в Елабужском городище

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прикоснуться к традициям предков можно будет на турнире по стрельбе из традиционного лука на объекте культурного наследия федерального значения – в Елабужском городище. Всероссийский конкурс по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» пройдет уже совсем скоро — 2 августа. Подробности фестиваля-турнира организаторы рассказали на пресс-конференции «Татар-информа».

Спортивный и культурный проект появился в 2022 году. Он привлекает внимание не только местных жителей, но и участников из самых удаленных уголков страны и ближнего зарубежья.

«Для нас это масштабное событие, которое привлекает большое количество туристов в наш регион», — рассказал журналистам основатель проекта «Туган Батыр», соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым», член Общественного совета при Агентстве Инвестиционного Развития РТ, вице-президент АРИО, президент Федерации Грэпплинг РТ Радик Абдрахманов.

В прошлом году турнир посетили около 10 тысяч человек, а участие приняли 90. В этом году организаторы ожидают, что гостей и участников будет гораздо больше. Регистрация на участие в турнире идет до 20 июля, уже сейчас свои заявки отправили более 50 лучников из Башкортостана, Астрахани и Омска.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Имам-мухтасиб Елабужского района Халим Шамсутдинов напомнил, что участникам будет необходимо облачиться в национальную одежду. Стрельба будет осуществляться из традиционного лука (лук, изготовленный из дерева, приближенный к историческим образцам, без оптических приспособлений и полочки для стрелы). Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: всадник, стрельба с колена, биатлон, атака, классическая стойка, на скорость, турецкая пута и джамба. Последняя дисциплина — новинка сезона. Победителей будут выбирать в нескольких категориях: мужчины/женщины, мастера/новички, 15 лет и младше/16 лет и старше.

Для гостей турнира будет сооружен палаточный городок и пройдет ярмарка ремесел. В интерактивных зонах и на мастер-классах каждый сможет окунуться в атмосферу древних традиций. Также посетители палаточного городка смогут принять участие в конкурсе на лучший этнонаряд.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В рамках турнира также пройдет республиканский турнир по национальной борьбе корэш. Участие в турнире примут только спортсмены из республики, и на него уже зарегистрировались около 70-80 участников, рассказал заведующий сектором спортивного резерва Министерства спорта РТ Айдар Кадыров. Призеры турнира по национальной борьбе получат возможность попасть в «сборник» и участвовать во всероссийских соревнованиях.

В день турнира на территории Елабужского городища также будет организовано совместное совершение полуденного намаза на месте тысячелетней мечети.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Какая активность могла бы гармонично поселиться на фундаментах древней мечети? И мы поняли, что ничего лучше придумать невозможно – это не просто спорт, а прикосновение к тысячелетней истории нашего народа, возможность для молодого поколения прикоснуться к традициям предков», — рассказал заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Александр Деготьков.

Особое значение турнир может обрести в следующем году, когда Казань станет культурной столицей Исламского мира. Для региональных игроков это большая возможность выйти на международную арену.

«Мы встречались с Билалом Эрдоганом, разговаривали и приглашали его на наш турнир. В этом году он вряд ли приедет, но в следующем году мы обязательно ждем его в гости. Международный этноспорт активно развивает Билал Эрдоган, и он знает о нашем турнире, он готов нас всячески поддерживать в этом направлении», – рассказал журналистам Абдрахманов.