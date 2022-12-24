Турнир по синхронному плаванию «Кубок Ромашиной» переименуют в «Кубок Покровской»

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания Татарстана, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина от лица Федерации синхронного плавания России направила письмо Президенту РТ Рустаму Минниханову. Она поблагодарила руководителя республики за поддержку этого вида спорта и предложила переименовать казанский международный турнир по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной» в «Кубок Татьяны Покровской».

«Сегодня, когда международная обстановка в спорте накалена до предела, а наши спортсмены и тренеры испытывают жесточайшее давление, важно показать всему мировому сообществу нашу сплоченность, единство и лидерство. В связи с этим хочу выступить с инициативой об изменении названия Международных соревнований по синхронному плаванию „Кубок Светланы Ромашиной“ на „Кубок Татьяны Покровской“, считаю для себя большой честью выступить с таким предложением», — написала спортсменка.

Кроме того, она отметила, что уверена — «Кубок Татьяны Покровской» станет мировым брендом синхронного плавания и даст мощный импульс развитию и продвижению российского спорта в олимпийском движении.

Помимо этого, по мнению Светланы Ромашиной, состязания станут площадкой для конструктивного диалога спортивного сообщества и местом встречи олимпийских чемпионов разных поколений и стран, воспитанников главного тренера российской сборной по синхронному плаванию Татьяны Покровской.