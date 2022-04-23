Турнир по FIFA 22 и мастер-классы: в экстрим-парке «Урам» открылся летний сезон

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

В казанском экстрим-парке «Урам» открылся летний сезон. Сегодня в течение дня здесь будут проходить соревнования по уличным видам спорта, мастер-классы от местных инструкторов, а в крытой части — кибертурнир по FIFA 22. Завершится вечер кинопоказом.

«За прошлый год экстрим-парк „Урам“ посетили около 200 тыс. человек. У нас в крытой части парка открылось кафе, а также работает прокат и скейтшоп. Мы видим, что экстрим-парк играет огромную роль в популяризации здорового образа жизни и спорта. Сюда приходят многие спортсмены еще до начала работы парка. Прирастает количество молодых ребят, которые катаются на самокатах и скейтбордах», — сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Во время открытия пройдут первые официальные соревнования по направлению KICKSCOOTER (трюковой самокат) от Федерации самокатного спорта РТ. Контесты пройдут в уличном эир-парке и в стрит-зоне. Победители получат дипломы, медали, а также памятные призы и подарки, будет проведен розыгрыш трюкового самоката.

Стритбольные поля станут местом проведения открытого турнира по баскетболу 3×3. К участию приглашаются все желающие мужские и женские команды без возрастных ограничений.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

В крытой части парка в этот день пройдет открытый киберспортивный турнир по FIFA 22 от Godji Game. Участие бесплатное, регистрация в социальных сетях Godji Game и на месте. Победители получат сертификаты на бесплатное посещение компьютерного клуба и экстрим-парка «Урам».

Фото: © Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

«Парк будет работать с 10 утра до 10 вечера, можно прийти, покататься и погулять. Практически все фигуры пережили зиму, а то, что немного подпортилось, мы исправляем. Вход свободный», — добавила директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова.

Она подчеркнула, что в ближайшем времени в крытой части откроется диджейская школа.